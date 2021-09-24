Парикмахерскую оштрафовали на 19,7 миллиона рублей за неудачную стрижку

Салон красоты в Индии оштрафовали на несколько миллионов рублей за неудачную стрижку модели. Об этом сообщает BBC News.

Согласно материалу, девушка, имя которой не указано, решила стать моделью для отработки мастера в парикмахерской. По информации издания, она дала сотруднику салона инструкции о том, какую длину локонов готова состричь, однако парикмахер подстриг ее вопреки данным рекомендациям и сделал короткую стрижку, оставив лишь 10 сантиметров волос.

Девушка подала в суд на салон красоты, объяснив, что сотрудник нарушил ее права и причинил вред психическому здоровью. «Она больше не может смотреть на себя в зеркало. Она является специалистом по коммуникациям и обязана участвовать в совещаниях и интерактивных сессиях. После инцидента она потеряла уверенность в себе из-за потери волос», — говорится в постановлении суда.

В связи с этим героиня материала потеряла работу и понесла материальные убытки из-за лечения психических расстройств. Таким образом, суд постановил оштрафовать салон красоты на 197 тысяч фунтов стерлингов (19,7 миллиона рублей) в качестве компенсации ущерба модели.

Ранее в сентябре неудачные результаты самостоятельных стрижек детей рассмешили родителей. 39-летняя жительница Шотландии Полина Ренвик (Pauline Renwick) рассказала, что ее восьмилетний сын Харрис (Harris) решил самостоятельно сменить имидж перед началом учебного года и случайно выбрил себе часть волос.