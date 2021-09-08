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Неудачные результаты самостоятельных стрижек детей рассмешили родителей

Дети тайно от родителей подстригли волосы и рассмешили их неудачным результатом
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Фото: Caz Moore

Родители показали результаты неудачных стрижек своих детей. Соответствующий материал публикует The Sun.

Так, 39-летняя жительница Шотландии Полина Ренвик (Pauline Renwick) рассказала, что ее восьмилетний сын Харрис (Harris) решил самостоятельно сменить имидж перед началом учебного года и случайно выбрил себе часть волос. «Он не признается в том, что сделал это сам, и обвиняет своего младшего брата Блэра (Blair)! Он был очень напуган, увидев себя в зеркале. Странно то, что всего несколько дней назад мы были у парикмахера», — поделилась она.

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24-летняя Даниэла До Вейл (Daniela Do Vale), в свою очередь, поделилась случаем, произошедшим с ее трехлетним сыном Марком (Mark). По ее словам, ребенок отрезал себе ресницы, потому что хотел избавиться от «крыльев для глаз». «Когда я увидела его без ресниц и спросила, как это произошло, он тут же обвинил свою сестру Шантель (Chantelle)! Однако позже он во всем признался и сказал: “Я же говорил тебе, мама, что больше не хочу никаких крыльев для глаз”», — посмеялась девушка.

42-летняя Кэролайн Мур (Caroline Moore) также показала стрижку своей трехлетней дочери Ребекки (Rebecca). «Она отрезала себе огромный клок волос на челке! Я понятия не имею, зачем она так поступила. Сама Ребекка очень гордится своей прической и продолжает всем рассказывать, что сама ее сделала», — рассказала Мур.

В марте школьнику запретили общаться с одноклассниками после карантина из-за прически. После годичного карантина сотрудники колледжа Эксмут Коммьюнити в Девоне запретили 13-летнему Лилану Хагу (Lealan Hague) покидать классную комнату и общаться с друзьями. Учителя сочли стрижку мальчика экстремально короткой и решили, что другие ученики не должны смотреть на него в таком виде.

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