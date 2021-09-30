Девушка с волосами до бедер раскрыла секрет их гладкости

Блогерша с длинными волосами до бедер раскрыла секрет их гладкости и сияния и обрадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах юзерша с никнеймом @theaussierapunzel объяснила, что для красоты локонов она регулярно ополаскивает их яблочным уксусом. Так, девушка налила в стеклянный кувшин немного средства и развела его с водой в пропорции один к десяти. «Я мою волосы обычным способом, ополаскиваю их полученным раствором и промываю холодной водой. Это делает локоны гладкими и блестящими», — заверила она.

Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях под публикацией. «Спасибо большое за совет!», «У тебя шикарные волосы!», «Ты настоящая Рапунцель!», «Боже, у тебя великолепные волосы!», «Это очень полезно!» — писали они.

Согласно исследованию портала Healthline, яблочный уксус улучшает здоровье кожи головы, укрепляет локоны и усиливает их блеск. «Для людей с заболеваниями кожи головы, такими как зуд, или ломкостью волос яблочный уксус может стать отличным природным средством для излечения от многих подобных проблем. Он богат витаминами и минералами, полезными для локонов, такими как витамины С и В», — говорится в исследовании.

Ранее в сентябре другая блогерша не мыла голову 100 дней и удивила подписчиков результатом. Пользовательница соцсети Эмма Скай (Emma Sky), на аккаунт которой подписаны 29 тысяч человек, провела эксперимент, чтобы проверить, сколько дней ее волосы останутся чистыми без мытья. Блогерша регулярно публиковала видео, в которых демонстрировала состояние прически, и в последнем посте сравнила состояние волос на первый и 100-й день без очищения.