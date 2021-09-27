Блогерша не мыла голову 100 дней и удивила подписчиков результатом

Девушка не мыла голову на протяжении 100 дней и удивила поклонников результатом. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница соцсети Эмма Скай (Emma Sky), на аккаунт которой подписаны 29 тысяч человек, провела эксперимент, чтобы проверить, сколько дней ее волосы останутся чистыми без мытья. Блогерша регулярно публиковала видео, в которых демонстрировала состояние прически, и в последнем посте сравнила состояние волос на первый и 100-й день без очищения.

На размещенных кадрах видно, что кожа головы и кудрявые пряди героини материала не выглядят грязными. Кроме того, прическа сохранила объем, а структура локонов разрушилась, из-за чего волосы начали пушиться. «Я не верю, что мы сделали это, ребята!» — подписала Скай пост, который набрал 1,4 миллиона просмотров.

Зрителей озадачила публикация блогерши, о чем они принялись писать в комментариях. «Мои волосы выглядят сальными уже на второй день», «Как тебе удалось сохранить структуру кудрей в течение 100 дней? Я в шоке», «Я в шоке, я мою голову каждый день», «Они даже не выглядят сальными — ты удивила меня», — высказывались юзеры.

В июле эксперт раскрыла правильное количество шампуня для мытья головы. Блогерша с никнеймом sarahbrawleyhair рассказала, что необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты и наносить его только на корни волос. Помимо этого, специалист подчеркнула, что перед применением шампуня требуется вспенить его в руках.