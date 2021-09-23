Мастер по наращиванию ресниц увидела вошь на клиентке и утаила от нее находку

Сотрудница салона красоты нашла вошь в волосах клиентки во время процедуры наращивания ресниц и утаила от нее находку. На опубликованный в TikTok ролик внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах мастер с никнеймом @ipsbeauty обратилась за советом к своим подписчикам. По ее словам, во время наращивания ресниц она обнаружила в волосах девушки насекомое небольшого размера. На видео видно, как среди ее локонов ползает вошь светло-коричневого цвета. Мастер призналась, что не знала, как реагировать на увиденное, поэтому не сообщила об этом клиентке.

«Вы наращиваете ресницы, смотрите вниз и видите это… Ваши действия?» — поинтересовалась у пользователей сети специалистка. Ролик стал вирусным и набрал 3,5 миллиона просмотров и 175,2 тысячи лайков. Подписчики принялись поддерживать мастера в комментариях под публикацией: «Она, скорее всего, точно знает, что у нее есть вши. Если бы ты сказала ей об этом, ей бы стало стыдно за себя», «Я бы вообще не стала ее обслуживать! Кошмар», «Не волнуйся, кто-нибудь другой скажет ей об этом».

Ранее в сентябре женщина показала эффективный способ избавить ребенка от вшей. На размещенных в сети кадрах блогерша Шерри (Sherrii) продемонстрировала зараженную педикулезом дочь и большое количество яиц вшей на корнях ее волос. Женщина объяснила, что не стоит прибегать к использованию специальных шампуней и средств против паразитов без наблюдения специалиста, поскольку они могут вызвать аллергическую реакцию.