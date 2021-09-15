Женщина показала эффективный способ избавить ребенка от вшей

Специалистка по борьбе с вшами из Австралии показала эффективный способ избавить ребенка от паразитов. На опубликованный в ее TikTok-аккаунте ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Шерри (Sherrii) продемонстрировала зараженную педикулезом дочь и большое количество яиц вшей на корнях ее волос. Помимо этого видно, что кожа головы, шея и уши девочки покрыты воспалениями и язвами. По словам австралийки, покраснения были вызваны лосьоном против вшей.

Женщина объяснила, что не стоит прибегать к использованию специальных шампуней и средств против паразитов без наблюдения специалиста, поскольку они могут вызвать аллергическую реакцию. «Наиболее эффективным способом является вычесывание вшей с помощью специальной расчески с частыми зубьями», — пояснила Шерри.

Так, женщина показала, что через некоторое время после отказа от лосьона против вшей кожа головы ее дочери восстановилась, а вычесывание помогло полностью избавиться от вредителей. Ролик стал вирусным и набрал 186,4 тысячи просмотров. Пользователи сети поблагодарили Шерри за публикацию.

«Спасибо, что делитесь подобным. Многие считают это постыдным, однако проблемы с вшами встречаются очень часто, особенно у детей», «У меня буквально недавно были вши, и это было ужасно», «Спасибо, что предупредили!», «Вот что бывает, когда делишься с людьми своими расческой и полотенцем», — писали юзеры.

В августе работа специалистки по борьбе с вшами попала на видео и вызвала отвращение у зрителей. Австралийская блогерша Рач (Rach) показала подписчикам процесс удаления вшей, захвативших, по ее словам, голову 13-летней девочки. На последующих кадрах видно, как насекомые ползают по шее и одежде ребенка, а также падают на пол и в обувь австралийки.