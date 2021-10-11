Парикмахер развеяла миф о пользе отказа от мытья головы перед посещением салона

Парикмахер из США развеяла миф о пользе отказа от мытья головы перед посещением салона красоты и обрадовала коллег. На опубликованный в Instagram-ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Натали Болин (Natalie Bolyn) объяснила, что многие ее клиентки приходят на укладку с немытой на протяжении нескольких дней головой, потому что думают, что на грязных волосах прическа держится лучше. «Я не знаю, кто говорит людям что грязные волосы — это залог успешной укладки! Это неправда!» — заверила женщина.

По словам специалистки, следует мыть голову с вечера, либо утром, перед посещением салона красоты. Она объяснила, что слишком грязная голова плохо пахнет, и запах усиливается из-за воздействия нагревающихся стайлинговых инструментов, таких как плойка и фен. «Пожалуйста, приходите с чистыми и сухими волосами!» — призвала Болин.

Другие парикмахеры поддержали женщину в комментариях под публикацией. «Все верно говоришь!», «Это правда, мне лично хотелось бы обойтись без клиентов с грязными волосами», «Черт возьми, ты попала в точку!», «Мы должны сделать так, чтобы как можно больше людей узнали об этом!», «Я ненавижу этот миф», — писали они.

Ранее в октябре мастер салона красоты назвала популярные ошибки в поведении клиентов. Пользовательница соцсети с никнеймом @highkeyhair регулярно делится своими советами по уходу за волосами. Так, например, эксперт посоветовала откидывать голову назад во время мытья волос перед запланированными процедурами. По словам героини материала, если клиент держит голову прямо, то стилисту сложно тщательно промыть пряди у лица.