Парикмахер раскрыл опасность красок для волос из супермаркета

Парикмахер из США раскрыл опасность дешевых красок для волос из супермаркета и показал последствия их использования в домашних условиях. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Mirror.

На размещенных в сети кадрах стилист Мэттью (Matthew) продемонстрировал волосы своей клиентки. По его словам, женщина самостоятельно покрасила локоны в черный цвет и пришла изменить оттенок на более светлый. Мастер нанес осветлитель на одну прядь, чтобы посмотреть на реакцию волос на вещество. Спустя несколько минут окрашенные локоны завились, а затем полностью выпали.

«Краски, которые продаются в обычных магазинах, содержат большое количество аммиака, который наносит волосам непоправимый ущерб. Кроме того, в их состав входят соли металлов и красители, которые не позволяют волосам окрашиваться равномерно в будущем. Помимо этого, все эти химические вещества могут раздражать кожу головы и вызывать непредвиденные реакции организма», — объяснил он.

Ранее в сентябре клиентка салона красоты показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. Жительница Нью-Йорка Эми Кэролайн (Amy Caroline) рассказала о том, как мастер испортил ей волосы. По словам девушки, она никогда раньше не красилась и старалась минимизировать использование горячих инструментов, чтобы сохранить качество своих темных волос. Позже ей захотелось внести небольшие изменения в свою внешность.