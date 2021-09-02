Испорченные при окрашивании в салоне красоты волосы прославили девушку в сети

Клиентка салона красоты показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Жительница Нью-Йорка Эми Кэролайн (Amy Caroline) рассказала о том, как мастер испортил ей волосы. По словам девушки, она никогда раньше не красилась и старалась минимизировать использование горячих инструментов, чтобы сохранить качество своих темных волос. Позже ей захотелось внести небольшие изменения в свою внешность.

На кадрах ролика она показала прическу, которую намеревалась получить во время визита к парикмахеру — окрашивание в технике балаяж (чередование прядей разных оттенков) с плавным переходом из темного цвета в светлый. Затем девушка продемонстрировала свое фото после посещения салона красоты. На нем видно, что после обесцвечивания ее волосы приобрели желтый оттенок, при этом переход между оттенками отсутствовал.

Кэролайн добавила, что ей пришлось посетить салон красоты трижды, чтобы выровнять цвет волос и стать блондинкой. «Я была знакома со своим стилистом, она стригла мне волосы в течение многих лет, и я видела, что она отлично красила волосы других людей. Быть может, у нее был плохой день», — пояснила американка, добавив, что на данный момент отращивает свой натуральный цвет.

Публикация девушки стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров и почти 300 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать работу колориста в комментариях. «Мое сердце чуть не остановилось», «Это похоже на попытку сделать омбре в домашних условиях в 2012 году», «Это очень печально, потому что у тебя изначально была идеальная база для такого окрашивания», «Как она умудрилась высветлить ровно половину волос?» — негодовали они.

В августе девушка обесцветила волосы и осталась с «бахромой» на голове. Пользовательница TikTok с никнеймом emmcpherson._ разместила ролик, в котором рассказала об инциденте, который случился во время домашней процедуры. Девушка с розовыми локонами хотела обесцветить и вновь закрасить отросшие корни волос. Однако после первого этапа окрашивания небольшая прядь на макушке оторвалась, из-за чего на этом участке головы образовалась «бахрома».