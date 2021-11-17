Блогерша показала простой способ завить волосы без плойки

Девушка показала простой способ сделать укладку при помощи подручных средств и вызвала споры среди пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Mirror.

На размещенных в сети кадрах Изабелла Кейт (Isabella Kate) объяснила, что для создания завивки без плойки она использует обычную массажную расческу. Так, блогерша разделила влажные волосы на небольшие пряди и начала закручивать одну из них на ручку от кончиков к корням. После этого она распустила прядь и показала получившийся завиток. Кейт отметила, что получившиеся локоны должны высохнуть естественным путем.

Ролик Кейт набрал 105,7 тысячи просмотров и 2,4 тысячи лайков. Пользователи сети раскритиковали ее способ создать кудри в комментариях к посту. «Этот метод сработает только при определенном типе волос. Не нужно дурачить людей», «Это получится провернуть только тем, у кого от природы вьющиеся волосы», «Однажды я попыталась это делать и вырвала себе клок волос», — высказывались юзеры.

Однако другие поблагодарили девушку за совет. «Боже, это гениально! Намного проще, чем завивать на пальцы!», «Вы изменили мой ежедневный способ укладки, спасибо!», «Держу пари, оно того стоит! Очень красивый результат!», «Я в восторге!» — писали они.

Ранее в ноябре блогерша Макдаун Рапьер назвала частые ошибки в уходе за волосами. Так, например, она посоветовала людям использовать для сушки полотенце не из хлопка, а из микрофибры, поскольку оно лучше впитывает влагу.