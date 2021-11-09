Блогерша назвала частые ошибки в уходе за волосами

Блогерша Макдаун Рапьер посоветовала сушить волосы без фена для сохранения их качества

Американская блогерша назвала распространенные ошибки, которые люди совершают в уходе за волосами. Ролики появились на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети Макдаун Рапьер (McDown Rapier) регулярно делится с подписчиками видео, в которых публикует рекомендации, помогающие сохранить качество волос. Так, например, она посоветовала зрителям использовать для сушки полотенце не из хлопка, а из микрофибры, поскольку оно лучше впитывает влагу.

Вдобавок девушка обратила внимание фанатов на то, что лучше сушить волосы без использования фена, поскольку горячие температуры сильно портят их структуру. «Не сушите феном область головы над ушами, так как ее часто пересушивают! Идеально — дать волосам высохнуть на 90 процентов естественным путем перед тем, как использовать фен», — заключила она.

Кроме того, по словам эксперта, во время мытья головы необходимо сначала нанести на волосы кондиционер, после чего промыть корни шампунем, поскольку пены, которая образуется от средства, будет достаточно для очищения всей длины прически.

Публикация Рапьер стала вирусной и набрала больше миллиона просмотров. Зрители поблагодарили ее за предложенные лайфхаки в комментариях под постом. «Никогда не думала, что корни волос лучше не сушить», «Я удивлена», «Вау, спасибо!», «Действительно хорошие советы», «Таким образом мне удалось отрастить волосы, спасибо!» — высказывались поклонники.

В октябре парикмахер раскрыла причину быстрого загрязнения волос. Блогерша Сара Броули (Sarah Brawley) объяснила, что необходимо регулярно мыть расчески, так как на их поверхности скапливаются кожное сало и остатки средств для укладки волос, которые загрязняют кожу головы.