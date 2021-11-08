Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы

Блогерша Фейт Доритт порекомендовала как можно реже стричь и мыть волосы для их роста

Блогерша раскрыла способ быстро отрастить длинные волосы и прославилась в социальных сетях. Ролики появились на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети Фейт Доритт (Faith Dorritt) регулярно делится видео, на которых демонстрирует волосы длиной до поясницы. Женщина призналась, что люди часто подозревают ее в использовании парика или искусственных прядей, поскольку еще год назад она ходила со стрижкой каре.

По словам Доритт, для достижения такого результата необходимо как можно реже стричь волосы. «Во время стрижки вы можете избавляться максимум от пяти миллиметров волос», — объяснила она и порекомендовала следить за состоянием кончиков, чтобы они не ломались и не секлись от сухости.

Кроме того, героиня материала заявила, что мыла голову не чаще двух раз в неделю, а также не пользовалась щипцами и утюжками для укладки, таким образом стимулируя рост волос. «Вы можете выпрямлять волосы на 150 градусах только раз в неделю, иначе вы испортите их. Во время укладки используйте масло и дайте волосам высохнуть без фена», — заключила она.

В ноябре бритый налысо мужчина рассказал, что отрастил волосы на 20 сантиметров за четыре года. Житель Индии пояснил, что пользуется минимальным количеством уходовых продуктов, и заверил, что секрет успеха заключается в использовании только шампуня и кондиционера.