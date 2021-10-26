Студентка стала миллионершей за год благодаря внешности куклы Barbie

Жительница Великобритании, похожая на куклу Barbie, стала миллионершей в течение года благодаря популярности в социальных сетях. Ее историю приводит Daily Star.

22-летняя студентка юридического факультета Лоуи Роуз-Уильямс (Lowri Rose-Williams) рассказала, что старается копировать образ детской игрушки с подросткового возраста. Для этого она отрастила длинные волосы и регулярно окрашивает их в оттенок платинового блонда. В основном девушка покупает одежду розового цвета из коллекций модных брендов, выпущенных в коллаборации с компанией Barbie.

Описанная внешность принесла Роуз-Уильямс славу: сегодня в соцсети TikTok на нее подписаны полмиллиона человек. Кроме того, продавая свои фотографии на платформе OnlyFans на протяжении семи месяцев, к настоящему моменту британка заработала 43 тысячи фунтов стерлингов (более четырех миллионов рублей).

«Люди думают, что я пустоголовая, потому что выгляжу как куколка. А еще им кажется, что у меня нет мозгов из-за моего аккаунта на OnlyFans, — пожаловалась блогерша. — Это грустно, ведь на самом деле я очень умная. При близком знакомстве они сами в этом убеждаются».

Роуз-Уильямс надеется, что ее история научит читателей перестать делать выводы о людях, основываясь исключительно на их внешнем виде. «Не следует относиться к людям без должного уважения только потому, что они преподносят себя в определенной манере», — посоветовала в заключение героиня материала.

В июле сообщалось о матери семерых детей, которая потратила десятки миллионов рублей на изменения внешности. Жительница штата Огайо Наннетт Хэммонд (Nannette Hammond) рассказала, что прибегла к косметологическим и хирургическим процедурам, чтобы добиться сходства с куклой Barbie. В общей сложности 47-летняя американка потратила на три маммопластики, филлеры для губ, винирование зубов и перманентный макияж около 500 тысяч долларов (36,8 миллиона рублей).