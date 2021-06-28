Похожая на куклу блогерша показала лицо без косметики и удивила подписчиков

Блогерша, лицо которой похоже на внешность кукол Barbie или Bratz, опубликовала видео без косметики и удивила своих подписчиков. Видеоролик и комментарии пользователей появились в TikTok.

Валерия Воронина регулярно снимается в модной одежде с ярким макияжем и пышной прической. Кукольное лицо и от природы вьющиеся волосы прославили девушку в соцсети: в настоящий момент на нее подписаны более 500 тысяч человек.

В июне блогерша впервые показала свою естественную внешность: она позировала перед камерой в домашней одежде, крупных очках с круглыми линзами и без мейкапа. В конце ролика она делает взмах головой и обретает привычную для поклонников привлекательную внешность.

Ролик стал вирусным и набрал 21 миллион просмотров и десятки тысяч комментариев. «Каким образом ты превращаешься в Barbie, если на самом деле выглядишь вот так?», «Это какая-то магия», «Ты и девушка на других видео не могут быть одним и тем же человеком», «У меня просто челюсть отвисла», — писали юзеры.

В ответ на эти сообщения Воронина сняла еще одно шуточное видео, в котором наложила на свое лицо старящий и желтящий зубы фильтр.

Ранее популярный в России блогер-миллионник Андрей Петров появился на интервью с необычным макияжем и вызвал споры в сети. Бьюти-блогер снялся в передаче, на кадрах которой видно, что мужчина нарисовал широкие стрелки черного цвета и брови изогнутой формы, а также подвел губы нюдовой помадой, выходя за их контур, и нанес чрезмерный контуринг. «Андрей Петров хотел выглядеть эпатажно и круто, а по факту выглядит, как клоун», — писали о нем зрители.