Макияж российского блогера-миллионника на интервью вывел из себя зрителей

Популярный блогер-миллионник Андрей Петров появился на интервью с необычным макияжем и вызвал споры в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале «Пушка».

Бьюти-блогер снялся в передаче, где ответил на вопросы Вовы Горяинова, известного в сети под ником Володя XXL. Петров был одет в розовую футболку с изображением кошек, черные брюки с белыми лампасами и кроссовки того же цвета. Его образ дополнили колье в виде цепи и оранжево-голубой маникюр.

На размещенных кадрах видно, что на лицо инфлюэнсера нанесен яркий мейкап: мужчина нарисовал широкие стрелки черного цвета и брови изогнутой формы, а также подвел губы нюдовой помадой, выходя за их контур, и нанес чрезмерный контуринг.

Андрей Петров пытался сделать мейк Шлепы? pic.twitter.com/JZHqax6jKB — никы́ц (@sailor_zoomer) June 20, 2021

Зрители интервью неоднозначно оценили образ Петрова в ролике. Так, некоторых вывел из себя макияж блогера, о чем они принялись писать в комментариях. «Андрей Петров хотел выглядеть эпатажно и круто, а по факту выглядит как клоун», «Я даже не узнала Петрова», «Куда мы катимся», «Полнейший треш», — высказывались юзеры.

В то же время других пользователей сети рассмешил внешний вид Петрова и они начали массово публиковать про него шутки в социальных сетях. Например, юзерша с никнеймом @sailor_zoomer сравнила гостя передачи с окрасом каракала, а комментатор @extimi пошутила, что таким образом, по мнению школьных учителей, выглядит нюдовый макияж.

В январе 2020 года Андрей Петров взял интервью у блогера Вовы Горяинова, более известного как Володя XXL. Большая часть разговора касалась того, что в одном из недавних видео Горяинов пожелал расстреливать гомосексуалов. Володя XXL объяснил негативную по отношению к гомосексуалам позицию воспитанием.