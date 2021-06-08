Российского блогера-миллионника собирались убить в Новом Уренгое

Российского блогера-миллионника Андрея Петрова собирались убить жители Нового Уренгоя. Об этом он рассказал в Instagram-сторис.

По его словам, после очередной вечеринки он решил слетать с друзьями в «жопу мира». Бьюти-блогер посчитал, что таковым можно считать российский город Новый Уренгой, и купил туда билеты. В своих соцсетях Петров анонсировал поездку, чем привлек внимание горожан. Как говорит блогер, разозлившиеся жители собирались встретить его в аэропорту и побить. В директ ему прямо писали пожелания смерти.

Ситуация вышла из-под контроля, когда у трапа самолета его встретила толпа «мужиков-спортсменов», которые пришли отстаивать честь города. К самолету пришлось вызывать полицию — только под охраной сотрудников ОМОНа Петров смог выйти из самолета.

Как сообщил Петров, под сопровождением правоохранителей его отвезли сначала в отдел, а затем в безопасное место. На следующий день блогер улетел в Москву. «Хуже города я не посещал», — подытожил он.

Ранее видеоблогер из США Грэм Стефан (Graham Stephan) выложил ролик в TikTok, где подробно рассказал о своих доходах на YouTube. Для наглядности он показал статистику канала, на который подписаны 2,5 миллиона человек. Так, в худшие дни он может заработать около четырех тысяч долларов (322 тысячи рублей по текущему курсу).