Модель отдала миллионы рублей на внешность Barbie и решила создать «армию клонов»

Жительница Лос-Анджелеса потратила миллионы рублей на преображение внешности и решила создать «армию своих клонов». Об этом сообщает Unilad.

43-летняя модель Марсела Иглесиас (Marcela Iglesias) перенесла множеств пластических операций, включая подтяжку ягодиц, инъекции ботокса и филлеров гиалуроновой кислоты. В общей сложности героиня материала потратила на процедуры 81 тысячу долларов (шесть миллионов рублей). Женщина объяснила, что изменила внешний вид ради сходства с куклой Barbie.

По словам Иглесиас, она хочет увековечить свою внешность и планирует создать армию своих клонов. «Я хочу клонировать себя, чтобы использовать двойников как доноров органов для нуждающихся в трансплантации больных людей. Например, я могла бы пожертвовать свои стволовые клетки или яйцеклетки», — объяснила она.

Американка добавила, что такое желание возникло у нее после смерти отца. По словам героини материала, для того, чтобы выжить, ему требовалась пересадка почки. «Если бы у меня была почка для отца, он был бы жив. Я верю, что ученые уже занимаются клонированием, и уже сейчас существует множество клонов, просто никто не обнародовал эту информацию», — высказалась женщина.

В июне девушка отдала миллионы рублей за пластику ради внешности персонажа из 90-х. Мария Виера (Maria Viera) сделала множество операций, чтобы добиться внешности Джессики Рэббит — супруги Кролика Роджера. Мультипликационная героиня с огненно-рыжими длинными волосами появляется на кадрах в облегающем красном платье с декольте, ее отличительными чертами являются пухлые губы, пышная грудь и тонкая талия.

