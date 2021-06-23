Девушка отдала миллионы рублей за пластику ради внешности персонажа из 90-х

Жительница Лондона отдала миллионы рублей за пластические операции ради сходства с персонажем популярного мультфильма 1998 года «Кто подставил Кролика Роджера». Соответствующий материал публикует Daily Star.

Мария Виера (Maria Viera) сделала множество операций, чтобы добиться идеальной, по ее мнению, внешности Джессики Рэббит — супруги Кролика Роджера. Мультипликационная героиня с огненно-рыжими длинными волосами появляется на кадрах в облегающем красном платье с декольте, ее отличительными чертами являются пухлые губы, пышная грудь и тонкая талия.

Так, модель потратила 100 тысяч долларов (почти 7,3 миллиона рублей) на свое преображение. По ее словам, на данный момент у нее такие же пропорции тела, как у Джессики Рэббит. Помимо этого, она поддерживает рыжий оттенок волос регулярным окрашиванием. «Меня постоянно сравнивают с Джессикой Рэббит. Я перенесла несколько пластических операций, в том числе ввела импланты в ягодицы. Но больше всего внимания привлекают мои волосы», — поделилась героиня материала.

Виере удалось прославиться в соцсетях благодаря своей внешности. На данный момент на ее страницу в Instagram подписаны 197 тысяч человек. В своем блоге она регулярно публикует фотографии в подчеркивающих фигуру нарядах и бикини.

Согласно материалу, в настоящее время модель живет в Париже и регулярно принимает участие в откровенных фотосессиях.

В мае девушка увеличила грудь до 11-го размера ради сходства с Barbie. 20-летняя Джесси Банни (Jessy Bunny) рассказала журналистам, что с раннего возраста любила играть с куклами и пыталась имитировать их внешний вид с помощью яркого макияжа. После окончания школы она решила переехать в Австрию, где продолжила менять свою внешность. Банни потратила 6 тысяч фунтов стерлингов (624 тысячи рублей), которые копила все детство, на первую пластику груди.