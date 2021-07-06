Мать семерых детей потратила десятки миллионов рублей на лицо куклы Barbie

Мать семерых детей, потратившая десятки миллионов рублей на изменения внешности, сообщила о намерении вновь записаться к пластическим хирургам. Материал публикует TMZ.

Жительница штата Огайо Наннетт Хэммонд (Nannette Hammond) рассказала, что ранее прибегла к косметологическим и хирургическим процедурам, чтобы добиться сходства с куклой Barbie. В общей сложности 47-летняя американка потратила на три маммопластики, филлеры для губ, винирование зубов и перманентный макияж около 500 тысяч долларов (36,8 миллиона рублей).

Как сообщает издание, героиня материала хочет выглядеть моложе своих лет, поэтому решилась на два новых хирургических вмешательства, а именно — операцию по увеличению ягодиц с помощью имплантов и лабиопластику (коррекция параметров половых губ). Отмечается, что цена обеих операций варьируется от 75 до 90 тысяч долларов (от 5,5 до 6,6 миллиона рублей).

По словам Хэммонд, в настоящий момент она не может отправиться к врачу из-за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, однако планирует записаться на прием при первой возможности. При этом американка не ответила на вопрос журналистов о том, каким образом она зарабатывает деньги на все модификации.

Ранее в мае девушка увеличила грудь до 11-го размера ради сходства с Barbie. 20-летняя Джесси Банни (Jessy Bunny) рассказала, что с раннего возраста любила играть с куклами и пыталась имитировать их внешний вид с помощью яркого макияжа. После окончания школы она решила переехать в Австрию, где продолжила менять свою внешность. Банни потратила шесть тысяч фунтов стерлингов (610 тысяч рублей), которые копила все детство, на первую пластику груди.