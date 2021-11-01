Бритый налысо мужчина отрастил длинные волосы за 4 года и раскрыл секрет успеха

Житель Индии отрастил длинные волосы за четыре года и раскрыл способы ухода за ними. Соответствующая история появилась на Daily Star.

26-летний Пранав Биджи (Pranav Biji) объяснил, что в 2017 году побрил голову налысо. С тех пор мужчина решил перестать стричься и начал отращивать локоны. «В Индии не очень любят, когда мужчины ходят с длинными волосами, и поэтому в какой-то момент меня начали называть девушкой», — признался он.

Герой материала подчеркнул, что за четыре года его волосы отрасли на 20 сантиметров. Он добавил, что использует минимальное количество уходовых продуктов, и заверил, что секрет успеха заключается в использовании только шампуня и кондиционера.

Также Биджи упомянул, что слишком частое мытье головы может привести к сухости кожи головы и истончению локонов. Таким образом, он порекомендовал мыть голову один или два раза в неделю, поскольку кожное сало способствует активному росту волос.

В июле студентка отрастила длинные волосы по всему телу и взволновала подписчиков. 20-летняя Барбара Ховермэйл (Barbara Hovermale) начала сбривать растительность на теле в возрасте девяти лет и продолжала проводить процедуру до 2019 года из страха обсуждения в обществе. Однако в колледже Вирджинии девушка познакомилась с молодым человеком Джейвиеном Пикфом (Jeyvien Peakf), который поддержал ее идею навсегда отказаться от бритья.