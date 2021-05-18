Женщина с бородой рассказала о своем недуге и снискала восхищение в сети

Женщина с обильной растительностью на лице рассказала о своем недуге и снискала восхищение у пользователей сети. На соответствующую публикацию в TikTok обратили внимание журналисты Buzz Feed.

35-летняя жительница Флориды Нелли-Жан Робинсон (Nellie-Jean Robinson) разместила в соцсети ролик, на кадрах которого объяснила, почему не встречается с молодыми людьми. Так, сперва она засняла себя с уложенными волосами, аккуратным макияжем, в ярко-розовом платье и на каблуках. Затем женщина крупным планом показала зрителям фотографии своего лица без косметики, на которых видна обильная растительность на лице: щетина, усы, бакенбарды.

По словам героини материала, ее борода обусловлена гирсутизмом (избыточный рост терминальных волос у женщин и детей по мужскому типу). Публикация юзерши стала вирусной и набрала больше 13,5 миллиона просмотров и больше 1,8 миллиона лайков.

В интервью для издания Робинсон призналась: «Моей целью было донести до юных девушек, которые борются с таким же недугом, что они не одиноки, а красивы, и им не нужно стыдиться растительности на лице».

Также она подчеркнула, что скрывает гирсутизм с помощью восковой эпиляции и макияжа. Тем не менее, для нее важно, чтобы люди не стигматизировали эту болезнь, и дали возможность женщинам самостоятельно определяться со своей внешностью. «Просто знайте, что это можно вылечить, но в первую очередь важно полюбить себя», — заключила она.

Пользователи сети похвалили героиню видео за честность и выразили поддержку в комментариях. «Спасибо, что поделилась с нами. Ты красива как с волосами на лице, так и без них!», «Ты просто невероятная», «У моей двоюродной сестры такая же проблема, и она недавно вышла замуж!», «Я тоже столкнулась с этим недугом. Лазерная эпиляция творит чудеса!», «Ты прекрасна!» — высказывались они.

В феврале женщина перестала брить усы назло мужчинам и поделилась впечатлениями. Датчанка Эльдина Джаганжак (Eldina Jaganjac) рассказала, что разочаровалась в общепринятых стандартах красоты и больше не желает им соответствовать. Так, она перестала удалять волосы на лице и теле.