Студентка отрастила длинные волосы по всему телу и взволновала подписчиков

Студентка из США, которая признает себя небинарной личностью, отрастила длинные волосы по всему телу и обрела популярность в соцсетях. На ее публикации в TikTok обратили внимание журналисты Daily Star.

Ныне 20-летняя, Барбара Ховермэйл (Barbara Hovermale) начала сбривать растительность на теле в возрасте девяти лет и продолжала проводить процедуру до 2019 года из страха обсуждения в обществе. Однако в колледже Вирджинии девушка познакомилась с молодым человеком Джейвиеном Пикфом (Jeyvien Peakf), который поддержал ее идею навсегда отказаться от бритья.

В результате в течение двух лет Ховермэйл отрастила длинные волосы на ногах, руках и подмышках. Девушка завела аккаунт в TikTok, где регулярно показывает свое тело на видео и рассуждает о бодипозитиве. «У меня прекрасные отношения с собой. Когда я смотрю в зеркало, я ощущаю гордость. Моя естественная внешность помогает людям почувствовать себя комфортно в собственных телах», — признается она.

Публикации студентки стали вирусными и взволновали многих подписчиков. «Бедный Джейвиен, у тебя волосы длиннее, чем у него», «Отвратительно видеть волосатую женщину, чертов бодипозитив», «У меня пошла кровь из глаз, когда я посмотрел твой ролик», — критиковали хейтеры. Другие юзеры, напротив, поблагодарили Ховермэйл за пропаганду естественной внешности. «Возможно, именно благодаря тебе я смогу навсегда отказаться от бритвы», «Спасибо за то, что ты делаешь. Это очень важно в наше время», «Ты восхитительна! У тебя самый лучший парень на свете», — хвалили они.

В мае женщина с обильной растительностью на лице рассказала о своем недуге и снискала восхищение у пользователей сети. 35-летняя жительница Флориды Нелли-Жан Робинсон (Nellie-Jean Robinson) разместила в соцсети ролик, в котором объяснила, почему не встречается с молодыми людьми. Так, сперва она засняла себя с уложенными волосами, аккуратным макияжем, в платье и на каблуках. Затем женщина крупным планом показала зрителям фотографии своего лица без косметики, на которых видна обильная растительность на лице: щетина, усы, бакенбарды.