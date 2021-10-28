Девушка изменилась до неузнаваемости после школы и восхитила подписчиков

Блогерша показала фото до и после преображения: она отрастила волосы и увеличила губы

Жительница Монако показала изменения во внешности после окончания учебного заведения и восхитила подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах 21-летняя Софи Морелли (Sophie Morelli) объяснила, что одноклассники постоянно издевались над ней в школе из-за ее внешнего вида. Она призналась, что мальчики в шутку просили ее сделать селфи, а затем смеялись над ее реакцией. После окончания школы девушка изменилась до неузнаваемости и поделилась результатом в соцсети.

Так, блогерша показала свое фото до преображения. На снимке она одета в белую футболку и коричневую олимпийку. На изображении видно ее кудрявые лохматые волосы и акне на лице. Затем Морелли продемонстрировала себя после изменений: она отрастила волосы и окрасила их в светлый оттенок, увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты и избавилась от прыщей.

Ролик стал вирусным и набрал 2,9 миллиона просмотров и 398,1 тысячу лайков. Пользователи сети оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Ты стала невероятной красоткой!», «Тебя не узнать!», «Вот бы и мне так измениться после школы!», «Шикарные волосы и губы», «Сногсшибательная девушка», «Я в восторге от твоего нынешнего образа», — писали они.

Ранее в октябре макияж изменил девушку до неузнаваемости и прославил ее в сети. Пользовательница соцсети Азалия Эндрюс показала на своем примере, что благодаря косметике можно полностью преобразить свою внешность. Так, сначала девушка продемонстрировала фото, на котором она позирует с аккуратно уложенными кудрями и макияжем. Героиня материала скрыла все несовершенства с помощью тонального средства, придала щекам румянец, нарисовала аккуратные брови и подчеркнула глаза с помощью теней и подводки.