Блогерша снялась до и после макияжа и удивила подписчиков изменившимся лицом

Женщина изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. На ее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша по имени Джемлува (Gemluva) регулярно делится на своей странице роликами, посвященными макияжу. Так, на одном из таких видео она показала себя до и после визуального омоложения.

Сначала женщина снялась без косметики на лице в домашней одежде, показав обвисшую кожу вокруг глаз, а также морщины на лбу. Затем героиня материала запечатлела себя после преображения: она выровняла тон своей кожи, скрывая все недостатки, сделала яркий макияж с акцентом на глаза и накрасила губы коричневой помадой. Помимо этого, она уложила волосы волнами и переоделась в белую футболку.

Публикация стала вирусной и набрала 58 тысяч просмотров и почти две тысячи лайков. Пользователи сети были озадачены тем, как сильно преобразилось лицо Джемлувы, и принялись писать об этом в комментариях. «Нет, черт возьми, невозможно сделать подтяжку лица одним лишь макияжем, не могу поверить», «Это умело примененный фильтр до и после», «Вот причина, по которой я учу своего сына сперва оценивать девушек без макияжа», «Два разных человека», — высказывались они.

В августе блогершу Эмбер Шолл (Amber Scholl), на страницу которой подписаны более 400 тысяч человек, упрекнули в изменении цвета кожи ради популярности в соцсетях. На одном из последних роликов девушка показала себя до и после макияжа. Сперва она появилась с очищенным лицом. Затем Шолл засняла себя в новом образе: героиня сделала прическу и выразительный макияж. При этом видно, что ее кожа стала на несколько оттенков темнее за счет косметики.