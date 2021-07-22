Модель сделала 360 пластических операций и осталась с парализованным лицом

Жительница США сделала 360 пластических операций и осталась с парализованным лицом. Соответствующая история появилась на The Sun.

43-летняя модель Алисия Дювалль (Alicia Douvall) перенесла 18 операций по увеличению груди, 11 ринопластик, увеличение ягодиц, удаление ребер, липосакцию по всему телу, подтяжку лица, глаз, увеличение губ и другие процедуры.

После всех модификаций женщине необходимо регулярно посещать косметолога, чтобы избежать негативных последствий от предыдущих операций. «Однажды во время подтяжки лица мне перерезали одну из мышц, и она атрофировалась. С тех пор каждые шесть месяцев мне нужно делать инъекции ботокса, чтобы лицо не начало опадать как при инсульте», — поделилась героиня материала.

Кроме того, после последней операции по увеличению груди Дювалль диагностировали сепсис — смертельное инфекционное заболевание, поражающее кровь. По словам модели, одна половина ее груди покраснела, воспалилась и стала в два раза больше другой. «Импланты — это бомбы замедленного действия. Мне предстоит избавиться от них и остаться с обвисшей кожей», — пожаловалась женщина.

На данный момент американка отказалась от операций и планирует вернуть свою природную внешность. «Мой внешний вид для меня сейчас не имеет никакого значения. Я больше не гламурная модель. Однажды всем придется проснуться утром и понять, что вам 43 года, а не 23. Сейчас я чувствую себя увереннее, чем когда-либо. Пусть люди называют меня уродливой. Мне нравится, как я выгляжу», — заключила Дювалль.

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