Блогершу упрекнули в изменении цвета кожи ради популярности в соцсетях

Эмбер Шолл засняла себя на видео до и после макияжа и разозлила подписчиков

Блогершу упрекнули в изменении цвета кожи на видео с помощью макияжа ради популярности в соцсетях. Соответствующие видео и комментарии появились в TikTok.

Американка Эмбер Шолл (Amber Scholl), на страницу которой подписано более 400 тысяч человек, регулярно делится кадрами своей жизни, демонстрируя стильные наряды. На одном из последних роликов девушка показала себя до и после макияжа.

Так, сперва она появилась в белом халате с растрепанными волосами и очищенным лицом. Затем Шолл засняла себя в новом образе: героиня переоделась в шелковый корсетный топ черного цвета, сделала прическу и выразительный макияж. При этом видно, что ее кожа стала на несколько оттенков темнее за счет тонального средства, пудры и бронзера.

Публикация стала вирусной и набрала почти 800 тысяч просмотров и 134 тысячи лайков. Подписчики блогерши обратили внимание на изменившийся цвет кожи Шолл и обвинили ее в блэкфишинге (blackfishing — термин, который используют по отношению к людям, выдающих себя в соцсетях за чернокожих или за представителей смешанного расового происхождения — прим. «Ленты.ру»). «Ты теперь совершенно другого цвета», «Изменила расу», «Мне очень хотелось увидеть твое преображение до того момента, как ты изменила цвет своей кожи», «Блэкфишинг чистой воды», — негодовали они.

В декабре 2020 года обвиненные в расизме российские модели рассказали об угрозах иностранцев. Краснодарские манекенщицы Алена Мельникова и Анастасия Семеновых опубликовали в Instagram фото в одежде из коллаборации бренда певицы Бейонсе Ivy Park с Adidas. При этом на кожу девушки нанесли автозагар, одна из них заплела волосы в африканские косички, а другая сделала пышные кудри.