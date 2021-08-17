Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков

Девушка показала свою внешность с макияжем и удивила пользователей сети. Ролик появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Элизабет Тернер (Elizabeth Turner) снялась без косметики на лице, лежа на кровати в домашней одежде. Затем девушка нанесла на лицо и глаза макияж в нюдовых тонах и покрасила губы ярко-красной помадой. Помимо этого, она сделала высокий хвост и надела темно-серую толстовку. В конце юзерша продемонстрировала результат преображения.

Подписчики сочли, что Тернер изменилась до неузнаваемости, и похвалили ее навыки в комментариях под постом. «Боже, научи и меня так краситься!», «Это невероятный результат!», «Идеально», «Очень красивая!», «Тебя совершенно не узнать! У тебя талант!» — писали они.

Ранее в августе макияж блогерши оскорбил девушек с веснушками на лице. На размещенных в сети кадрах Мари Мария (Mari Maria) продемонстрировала способ сделать вечерний макияж. В начале ролика она показала свое лицо без косметики. Видно, что оно полностью покрыто веснушками. После этого Мария начала поэтапно наносить косметику. Пользователей сети возмутил макияж девушки, поскольку она замаскировала им свои веснушки.