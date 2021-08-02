Макияж блогерши оскорбил девушек с веснушками на лице

Девушка показала процесс создания яркого макияжа на видео и вызвала споры в сети. На опубликованный в TikTok пост обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Мари Мария (Mari Maria) продемонстрировала способ сделать вечерний макияж. В начале ролика она показала свое лицо без косметики. Видно, что оно полностью покрыто веснушками. После этого Мария начала поэтапно наносить косметику, начиная с увлажнения кожи сывороткой и заканчивая тональным кремом, консилером, румянами, хайлайтером и помадой для губ. В конце блогерша показала результат своей работы.

Пользователей сети возмутил макияж девушки, поскольку она замаскировала им свои веснушки. «Зачем ты перекрыла веснушки? Они выглядели потрясающе», «Ты нанесла слишком много тонального крема, это не привлекательно. Лучше бы ты оставила веснушки», «Из-за таких, как ты, люди с веснушками стесняются своей внешности», «Ты одним роликом оскорбила всех обладателей веснушек», — высказывались они.

Однако другие похвалили работу Марии. «Это ее лицо, и она может делать с ним все, что захочет. Очень красивый макияж!», «Я не наношу тональный крем, потому что мне комфортно с веснушками. Она их закрашивает, потому что ей комфортно без веснушек. Люди, в чем ваша проблема?», «Очень красивый макияж, не слушай никого, ты прекрасна!» — писали юзеры.

В июле макияж изменил девушку до неузнаваемости и прославил ее в сети. На одном из видео Джесси Волк (Jessy Volk) засняла себя до макияжа в домашней черной футболке и с растрепанными волосами. На кадрах видно, что у нее светлая кожа, тонкие брови и мелкие высыпания на лице. Затем она демонстрирует свою внешность после нанесения косметических продуктов: Волк придала своей коже загорелый оттенок и скрыла все несовершенства.