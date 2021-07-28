Макияж изменил девушку до неузнаваемости и прославил ее в сети

Блогерша изменила себя до неузнаваемости с помощью макияжа и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Джесси Волк (Jessy Volk) регулярно делится на своей странице роликами, посвященными макияжу. На своем примере она доказывает, что благодаря косметике можно полностью преобразить свою внешность.

На одном из видео девушка засняла себя до макияжа в домашней черной футболке и с растрепанными волосами. На кадрах видно, что у нее светлая кожа, тонкие брови и мелкие высыпания на лице. Затем она демонстрирует свою внешность после нанесения косметических продуктов: Волк придала своей коже загорелый оттенок, скрыла все несовершенства с помощью тонального средства, нарисовала аккуратные брови и подчеркнула глаза с помощью теней, подводки и накладных ресниц. Помимо этого, героиня материала выпрямила волосы и переоделась в белый топ.

Публикация стала вирусной и набрала больше 17,8 миллиона просмотров и два миллиона лайков. Пользователи были удивлены кардинальными изменениями во внешности девушки и принялись писать об этом в комментариях. «Думаю, я неправильно делаю макияж», «У меня отвисла челюсть», «Ты буквально превратилась в другого человека», «Это нелегально», «Я в шоке», «Это точно один и тот же человек?» — высказывались они.

В июне похожая на куклу блогерша впервые показала лицо без косметики и удивила подписчиков. Валерия Воронина решила продемонстрировать свою естественную внешность. Она попозировала перед камерой в домашней одежде, крупных очках с круглыми линзами и без мейкапа. «Ты и девушка на других видео не могут быть одним и тем же человеком», — писали ей подписчики.