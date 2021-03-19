Парень проигнорировал испорченный макияж девушки после аттракциона и «стал героем»

Парень проигнорировал испорченный макияж девушки на свидании и «стал героем» в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша Эмили Тедфорд рассказала историю, произошедшую с ней в американском парке развлечений Six Flags. Героиня и ее новый бойфренд Брэндон (Brandon) отправились на свидание и решили покататься на одном из аттракционов. Девушка снимала происходящее на видео и вечером, пересмотрев ролик, заметила, что на протяжении всего дня помада была размазана по ее лицу.

Один из подписчиков попросил Тедфорд узнать у Брэндона, почему он ничего ей не сказал. Девушка прикрепила сообщение парня, которое гласило: «Когда я заметил, что у тебя немного размазалась помада, я решил проигнорировать и не придавать этому большого значения, потому что подумал, что это не так уж плохо выглядит. Надеюсь, ты меня теперь не ненавидишь!»

Пользователи сети поддержали блогершу и выразили свое восхищение поступку ее парня. «Парень, ты меня просто покорил», «Боже, это так мило!», «Надеюсь, ты не расстроилась из-за испорченного макияжа!», «Вы обязаны пожениться после такого», «С ума сойти, не вздумай потерять такого рыцаря!» — писали они.

В октябре 2020 года стилисты назвали лучшие наряды для свиданий во время пандемии. Для прогулки в парке эксперты рекомендуют выбирать верхнюю одежду ярких цветов вместо привычных черного и белого, например, модные пыльно-розовый или оранжевые оттенки. Кроме того, лучше приобрести вещи прямого кроя с поясом, чтобы подчеркнуть талию. При этом вместо зонта на прогулку советуют надеть шляпу-федору, а на губы нанести красную помаду, поскольку в парках разрешено ходить без медицинских масок.