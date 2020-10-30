Стилисты назвали лучшие наряды для свиданий во время пандемии

Журналисты раскрыли секреты по подбору одежды для свидания во время вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией, в последние месяцы активность пользовательниц всех возрастов на сайте знакомств Tinder резко возросла. В частности, отмечается, что женщины до 35 лет начали пользоваться приложением на 40 процентов чаще, чем до режима самоизоляции.

Эксперты моды заявляют, что в правильно подобранном образе на первом свидании женщины чувствуют себя увереннее. Чаще всего они выбирают одежду, которая подчеркивает их фигуру. Поскольку в настоящее время большинство свиданий проходит на улице, стилисты дали несколько советов о том, как выглядеть нарядно в холодное время года.

Для прогулки в парке эксперты рекомендуют выбирать верхнюю одежду ярких цветов вместо привычных черного и белого, например, модные пыльно-розовый или оранжевые оттенки. Кроме того, лучше приобрести вещи прямого кроя с поясом, чтобы подчеркнуть талию. При этом вместо зонта на прогулку советуют надеть шляпу-федору, а на губы нанести красную помаду, поскольку в парках разрешено ходить без медицинских масок.

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В то же время при соответствующей температуре воздуха вместо пальто или куртки в качестве верхней одежды лучше надеть свитер крупной вязки или кардиган с V-образным вырезом. Образ следует дополнить крупными серьгами.

Согласно материалу, лучшим выбором для свидания станут джинсы, вельветовые брюки или юбка длины миди или макси.

По мнению журналистов, для встречи в ресторане рекомендуется выбирать более праздничные вещи, в частности, шелковые платья зеленого, оранжевого и кремового цветов. Однако вместо туфлей на каблуках стилисты советуют надевать грубые ботинки или сапоги длиной до колена.

Ранее в октябре портной раскрыл способ создать нужное впечатление у окружающих при помощи одежды. Стилист Эндрю Рамруп (Andrew Ramroop) считает, что для формирования правильного имиджа следует одеваться так, будто вы уже добились определенного успеха в карьере.