Раскрыт способ создать нужное впечатление у окружающих при помощи одежды

Знаменитый портной раскрыл секреты о том, как при помощи наряда создать нужное впечатление о себе у окружающих. Об этом сообщает портал Business Today.

Владелец компании по производству одежды Maurice Sedwell Эндрю Рамруп (Andrew Ramroop) был стилистом известных политиков, в том числе многих членов кабинета министров Великобритании и принцессы Дианы, а также индийского бизнесмена Лакшми Миттала (Lakshmi Mittal) и голливудских звезд.

По его словам, для формирования правильного имиджа следует одеваться так, будто вы уже добились определенного успеха в карьере. «Если ваш наряд более официальный, даже если вы еще не поднялись высоко по карьерной лестнице, вас будут воспринимать более серьезно», — подчеркнул Рамруп.

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Портной рассказал, что перед созданием костюма для определенного человека он сперва узнает черты его характера и интересы. «Моя работа похожа на деятельность архитектора. Вы ведь говорите ему, какие хотите дом и бассейн, а он воплощает ваши пожелания», — добавил он.

При этом женщинам стилист посоветовал для деловых встреч вместо брючных костюмов выбирать юбки. Герой материала считает, что бизнеследи должны одеваться более женственно. Кроме того, он рекомендует при выборе наряда обратить внимание на более яркие цвета и принты.

В октябре получающие роскошные подарки от мужчин девушки раскрыли секрет своего успеха.Так, например, одна американка заявила, что для достижения результата девушкам необходимо «найти свою нишу, никогда не называть поклонникам настоящего имени и притворяться, что их образ жизни уже давно соответствует желаемому».