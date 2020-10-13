Получающие роскошные подарки от мужчин девушки раскрыли секрет своего успеха

Пользовательницы TikTok, которые привыкли получать от мужчин дорогие подарки, раскрыли в соцсети секрет своего успеха. На публикации под хештегом #SugarBabies, который просмотрели более 211 миллионов человек, обратили внимание в The Sun.

Так, советами в видеороликах поделились обладательницы дизайнерских сумок и украшений, люксовых автомобилей и билетов на роскошные курорты. Например, одна американка заявила, что для достижения результата девушкам необходимо «найти свою нишу, никогда не называть поклонникам настоящего имени и притворяться, что их образ жизни уже давно соответствует желаемому».

Помимо этого, девушка посоветовала рассказывать только положительные факты из своей биографии, однако преподносить их так, чтобы партнеру не было скучно. «Но не выкладывайте все сразу из соображений безопасности. Плюс, так вам не о чем будет разговаривать в дальнейшем», — пояснила она.

Женщинам, которые предпочитают подаркам деньги, она порекомендовала «не тратить времени даром» и прямо обозначить мужчине свое желание. После этого, по ее словам, следует обсудить конкретную сумму содержания и в обмен на что она будет предоставляться.

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По информации издания, в других роликах аккаунта юзерши видно, что таким образом ей удалось получить украшения Cartier, туфли Louboutin, а также «огромную пачку стодолларовых купюр». Девушка также призналась, что составляет для своего поклонника списки покупок с позициями, такими как сумка Hermes Birkin за 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей), после чего он отправляется в магазины.

В июне жена миллионера раскрыла способ привлечь богатого жениха с помощью одежды. Шведская блогерша Анна Бей отметила, что девушкам необходимо отдавать предпочтение более женственным вещам, подбирать одежду по фигуре. Кроме того, она посоветовала «искать баланс между вещами, в которых вы чувствуете себя уверенно, и одеждой, которая нравится противоположному полу».