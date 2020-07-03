Найден способ пережить расставание с помощью вызывающей одежды

Знаменитости массово начали менять свой стиль после расставания с молодыми людьми и демонстрировать новые наряды на публике. На размещенные в соцсетях снимки обратило внимание The Sun.

Американский психолог и автор книги Dress Your Best Life («Примерь свою лучшую жизнь») Донн Карен (Dawnn Karen) отметила, что обновленный после расставания гардероб способен восстановить потерянные силу и энергию.

«При выборе одежды для улучшения настроения я часто советую женщинам надевать что-то вызывающее, чтобы проявить смелость и удивить окружающих. После завершения отношений с кем-либо, следует проснуться и осознать, кто ты есть на самом деле. Одежда поможет привлечь внимание новых людей, и вы уже не будете чувствовать себя обремененными прошлым», — объяснила эксперт.

Например, таким способом пережила расставание популярная британская певица и участница группы Little Mix Джесси Нельсон (Jesy Nelson). 29-летняя знаменитость почти 1,5 года находилась в отношениях с 27-летней звездой популярного телешоу Love Island Крисом Хьюзом (Chris Hughes). После разрыва с ним она часто позирует на фото в мешковатых брюках и кроп-топах на голое тело. «Джесси выглядит как сорванец и в отместку демонстрирует свое сексуальное тело», — отметила Карен.

I come alive in the night time Фото опубликовано @jesynelson

В свою очередь супермодель Белла Хадид начала появляться на публике в откровенных нарядах после того, как разорвала отношения с канадским исполнителем Абелем Тесфайе, известным под псевдонимом The Weeknd. В качестве примера журналисты приводят мероприятие после показа Victoria's Secret в 2018 году. Тогда она была одета в прозрачное платье с вырезами, под которым не было нижнего белья.

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32-летняя певица Джесси Джей также поменяла свой стиль, когда оказалась в аналогичной ситуации и рассталась с американским актером Ченнингом Татумом. После случившегося знаменитость принялась публиковать фото в бикини. По словам психолога, исполнительница показала, что «не собирается валяться дома и страдать от боли после расставания».

В июне жена миллионера раскрыла способ привлечь богатого жениха с помощью одежды. Шведская блогерша Анна Бей отметила, что девушкам необходимо отдавать предпочтение более женственным вещам, подбирать одежду по фигуре. Кроме того, она посоветовала «искать баланс между вещами, в которых вы чувствуете себя уверенно, и одеждой, которая нравится противоположному полу».

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