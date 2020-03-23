Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов из-за отмененного свидания

Девушка, весившая центнер, похудела на 30 килограммов в отместку за отмененное свидание. Ее историю приводит издание The Sun.

24-летняя Лори Болл (Lori Ball) из Уэльса приняла решение сбросить вес после того, как молодой человек отменил второе свидание и обосновал это тем, что она слишком крупная. По словам девушки, после этого ей удалось похудеть со 101 до 70 килограммов за полгода. «Тогда это сильно меня задело. Сейчас я благодарна этому человеку, потому что его поступок стал толчком к изменениям», — призналась она.

Героиня материала подобрала для себя диету, ограничила количество потребляемых калорий и наняла личного тренера. Так, занимаясь спортом шесть раз в неделю, активно двигаясь и придерживаясь правильного питания, Болл похудела на 30 килограммов.

В октябре 2019 года англичанка Хелен Лэмбелл (Helen Lambell) похудела после того, как ее разочаровали собственные фотографии в костюме для Хеллоуина. За первые семь недель диеты ей удалось сбросить 12,7 килограмма, а всего за год она похудела на 38,1 килограмма.

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