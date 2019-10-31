Женщина ужаснулась своей внешности в костюме ведьмы и похудела на 38 килограммов

Англичанка Хелен Лэмбелл (Helen Lambell) похудела после того, как ее разочаровали собственные фотографии в костюме для Хеллоуина. Об этом сообщает Mirror.

В 2018 году 39-летняя мать двоих детей купила костюм ведьмы, однако не смогла подобрать к нему колготки. По цвету к платью подходили оранжевые колготки размера XL, но они плохо сидели на Лэмбелл, поэтому она повязала их вокруг талии, как пояс. Когда после праздника женщина увидела свои фотографии, то решила, что ей нужно срочно похудеть.

За первые семь недель диеты ей удалось сбросить 12,7 килограмма, а всего за год она похудела на 38,1 килограмма. До похудения она покупала одежду размеров 18-20 (XXXL), а на Хеллоуин 2019 году англичанка купила платье восьмого (S) размера.

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По словам женщины, снижение веса помогло ей сильно сэкономить на покупках в продуктовом магазине. Если до похудения она тратила 100 фунтов (8,3 тысячи рублей) в неделю на продукты для семьи из четырех человек, то после — не более 30 фунтов (2,5 тысячи).

В прошлом ее дневной рацион состоял из сладкой каши и диетической колы на завтрак, сэндвича и чипсов на обед и котлеты по-киевски или фастфуда. Теперь она съедает гранолу и обезжиренный йогурт на завтрак, салат из тунца или яиц на обед, а ужинает запеканкой из говядины или курицей карри с рисом и цветной капустой.

В сентябре 2019 года стало известно о том, что страдающая ожирением женщина похудела на десять размеров из страха лишиться зрения. Окулист обнаружил у нее редкое заболевание — папиллоэдема (отек диска зрительного нерва) и поставил женщине ультиматум: либо она теряет вес, либо зрение.

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