Женщина испугалась слепоты и похудела на 48 килограммов

Страдающая ожирением женщина похудела на 10 размеров из страха лишиться зрения. Об этом сообщает The Sun.

27-летняя Марта Уокер отправилась к окулисту в рамках планового осмотра. Однако на приеме выяснилось, что у нее редкое заболевание — папиллоэдема (отек диска зрительного нерва). Врач поставил женщине ультиматум: либо она теряет вес, либо зрение.

«Я вечно чувствовала себя уставшей, а иногда меня мутило. Это было моим оправданием, чтобы не посещать мероприятия. Я всегда была неуверенной в себе, — рассказывает Уокер о своем состоянии на момент посещения врача. — К 2018 году я была утомлена настолько, что целые выходные проводила в постели».

В феврале 2018 года Марта заметила свист в ушах, а ее головные боли усилились. Позже у нее начало падать зрение.

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Личный диетолог помог женщине с похудением: пациентка полностью отказалась от выпечки, начала правильно питаться и употребляла максимум 1,2 тысячи калорий в день.

Таким образом, в течение шести месяцев ей удалось сбросить 48 килограммов, которые она набрала в первый год замужества. В настоящий момент ее зрение практически полностью восстановилось. «Я горжусь, что поправила свое здоровье и спасла зрение, но мне все еще стыдно за то, что я так его запустила», — поделилась Уокер.

В мае похудевшая на 63 килограмма австралийка рассказала о простом трюке, который помог ей вернуться в форму. Обожавшая сладости девушка придумала простой способ побороть свою привычку: каждый раз, когда ей хотелось съесть очередную порцию сахаросодержащей пищи, она жевала мяту. Кроме того, ей помогли мотивационные посты и ролики в соцсетях.

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