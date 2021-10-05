Макияж изменил девушку до неузнаваемости и прославил ее в сети

Девушка изменила себя до неузнаваемости с помощью макияжа и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Азалия Эндрюс показала на своем примере, что благодаря косметике можно полностью преобразить свою внешность. Так, сначала девушка продемонстрировала фото, на котором она позирует с аккуратно уложенными кудрями и макияжем. Героиня материала скрыла все несовершенства с помощью тонального средства, придала щекам румянец, нарисовала аккуратные брови и подчеркнула глаза с помощью теней и подводки.

Затем Эндрюс засняла себя без макияжа в домашней серой футболке и с растрепанными волосами. На кадрах видно, что у нее светлая кожа, тонкие брови и второй подбородок. Публикация стала вирусной и набрала 9,4 миллиона просмотров и 2,2 миллиона лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать преображение девушки в комментариях. «Нет, это просто незаконно», «Ты прекрасна как с макияжем, так и без него. Потрясающая королева», «Это мошенничество», «Ух ты, такая красивая на обоих кадрах», «У меня челюсть отвисла», — высказывались они.

В июне похожая на куклу блогерша впервые показала лицо без косметики и удивила подписчиков. Валерия Воронина решила продемонстрировать свою естественную внешность. Она попозировала перед камерой в домашней одежде, крупных очках с круглыми линзами и без мейкапа. «Ты и девушка на других видео не могут быть одним и тем же человеком», — писали ей поклонники.