Глава центра Гамалеи Гинцбург: назальная вакцина может появиться и от других заболеваний

Глава центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек. При этом в беседе с ТАСС он заметил, что есть сложности по определению эффективности вакцинации подобным методом.

«Пока что развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру», — сказал он, отметив, что только эпидемиологический может быть маркер, а он может появиться не через не один год.

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При этом вакцины, которые используются инъекционно, там можно померить титр антител, тем самым показать, эффективна вакцина или нет. «У назальной вакцины в настоящее время это трудно сделать», — сказал Гинцбург.

Также ученый заявил, что одной из задач клинического исследования назальной вакцины от коронавируса станет разработка доступных методов определения количества антител после ее применения.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Он прошел процедуру на следующий день после повторной вакцинации «Спутником Лайт».

В октябре Минздрав России разрешил центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам руководителя учреждения, препарат дополнит обычную вакцину, создавая еще один барьер для вируса.