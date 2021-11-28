Поставки газа из России предложили обменять на снятие санкций

Энергетическую безопасность государств Европы можно обеспечить путем снятия санкции с России. Такой обмен и выход из сложившегося кризиса предложил эксперт специализированного портала offshore-technology.com Маркет Лайн.

Лайн считает, что заключение новых долгосрочных контрактов европейских энергетических компаний с «Газпромом» поможет выстоять в условиях энергетического кризиса.

Он считает, что к росту цен привело сокращение поставок газа на азиатские рынки, а это также могли бы предотвратить долгосрочные контракты. Аналитик уверен, что растущая зависимость ЕС от возобновляемых источников энергии, таких как солнечная фотоэлектрическая и ветровая энергия, только усиливает потребность в природном газе, особенно в российском, который закрывает 40 процентов европейских потребностей.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне более низких, чем ожидалось, поставок газа из России и Норвегии, а также увеличившегося из-за восстановления экономики потребления. Стремительно выросшие цены на газ повлекли за собой рост цен и на другие энергоресурсы. В октябре стоимость газа едва не достигла отметки в две тысячи долларов.