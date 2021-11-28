У 13 прибывших в Нидерланды из ЮАР пассажиров обнаружили омикрон-штамм

13 случаев заражения омикрон-штаммом выявлено у прибывших в Нидерланды из ЮАР пассажиров

Новый омикрон-штамм коронавируса выявлен как минимум у 13 авиапассажиров, прибывших в Нидерланды из ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент исследование взятых образцов продолжается.

Власти проверили 642 пассажира. Коронавирус по результатам тестирования выявлен у 61 из них. Все они находятся в изоляции.

Ранее в Нидерландах ввели локдаун из-за коронавируса. Как отметил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, сейчас давление на систему здравоохранения вновь «чрезвычайно велико» из-за роста числа заболевших.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

