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Психиатр объяснил интерес людей к жутким подробностям преступлений

Психиатр Файнзильберг: преступления интересны человеку как черта, за которую он не зайдет
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Фото: Pixabay

Врач-психиатр Владимир Файнзильберг объяснил интерес людей к жутким подробностям преступлений. По его словам, особенно тяжкие деяния вызывают наибольшее внимание общества, передает радио Sputnik.

Специалист привел в пример образование автомобильных пробок, в которых водители притормаживают и смотрят, что произошло, иногда даже останавливаются, когда видят что-то из ряда вон выходящее.

По мнению Файнзильберга, преступления интересны человеку как некая «красная линия», черта за которую он не перешагнет, любопытно понять психологию убийцы.

«Это не совсем здоровый, с моей точки зрения, интерес. У нас есть стремление посмаковать какие-то кровавые, пугающие детали. Этим же обусловлена популярность фильмов ужасов. А в основе лежит примитивная вещь: как же хорошо, что это все произошло не со мной, и я лишь смотрю со стороны», — заключил психиатр.

Ранее врач Александр Федорович раскрыл причину одиночества, которое особенно тяжело переносили некоторые россияне в период самоизоляции из-за пандемии. По его словам, все зависит от самодостаточности личности. Некоторым людям избавиться от этого чувства не поможет даже большая семья, заверил психиатр.

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