Всемирная медицинская ассоциация предсказала ежегодную ревакцинацию от COVID-19

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери предсказал ежегодную вакцинацию от COVID-19. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на газеты немецкой редакционной группы Funke.

«Ревакцинация повышает иммунную защиту. Но мы пока точно не знаем, как долго она длится. Может быть, нам нужно повторять ее каждый год», — заявил Монтгомери.

Он выказался за ограниченные по сроку действия сертификаты о вакцинации, которые становились бы недействительными, если человек вовремя не сделал повторную прививку.

Интервью было опубликовано после сообщений о появлении нового штамма коронавируса. Разновидность под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

