Выживший на «Листвяжной» спасатель раскрыл подробности своего спасения

Выживший в шахте «Листвяжная» спасатель Александр Заковряшин планирует вернуться к своей работе после случившегося. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Сотрудник МЧС раскрыл подробности своего спасения. Заковряшину удалось выбраться из шахты благодаря струе свежего воздуха с поверхности. Из-за нее не возникло загазованности помещения, кроме того, ему удалось ориентироваться в шахте и знать, в какой стороне находится поверхность.

Заковряшин рассказал, что чувствует себя гораздо лучше, уходом и питанием в больнице он доволен. Спасатель отметил, что без проблем вернется к работе, как только разрешат врачи.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве на кузбасской шахте «Листвяжная» возросло до 76. Власти уточнили, что по состоянию на 12:00 по местному времени (08:00 мск) воскресенья, 28 ноября, в местных больницах проходят лечение 64 человека, еще 12 находятся под наблюдением врачей на дому.

Взрывы метана на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. Погиб 51 человек. Среди погибших как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся на их спасение. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали на два месяца.