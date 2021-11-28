Комик Руслан Белый назвал шутки о политике причиной отмены своих концертов

Комик Руслан Белый заявил о попадании в «какой-то список нежелательных артистов» из-за своих политических шуток. Об этом он рассказал в подкасте «Бухарог Лайв».

По словам Белого, полгода назад начались отмены его концертов. «Мы с менеджером поставили пять пробных концертов на осень, взяли разные площадки в нескольких городах. В итоге из пяти отменилось три. Два — под девизом "Руслан Белый — неможно"», — сказал комик.

Возможной причиной отмены он назвал свои шутки о политике. «Наверное, есть какие-то списки нежелательных артистов. Думаю, это все после моих видео на YouTube началось», — сказал он. Артист отметил, что это не официальная информация, и он передает «закулисные разговоры».

Ранее 25 ноября клуб Gipsy приостановил продажу билетов на запланированный на 26 ноября концерт Моргенштерна. В тот же день стало известно, что Моргенштерн уехал в ОАЭ на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.