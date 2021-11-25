В Москве приостановили продажу билетов на концерт Моргенштерна

Московский клуб Gipsy приостановил продажу билетов на ближайший концерт Моргенштерна. Об этом сообщается на сайте площадки

«Продажи временно остановлены организатором», — уточняется в сообщении. Выступление должно было состояться в пятницу, 26 ноября.

25 ноября стало известно, что Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии. Это произошло на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.