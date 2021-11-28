Раскрыт вред крепкого чая

Диетолог и кардиолог Асият Хачирова заявила, что чай обладает не только целебными, но и разрушающими свойствами. Специалист раскрыла вред этого напитка в интервью «Пятому каналу».

Хачирова предупредила, что крепко заваренный чай в большом количестве вызывает «чайное опьянение», повышает давление и пульс. Кроме того, у человека возникает тревожность и двигательная активность, которые впоследствии сменяются тошнотой и рвотой, слабостью и тревожно-депрессивным состоянием.

Кроме того, к чайным листьям нередко добавляют травы или ягоды. В частности, на Кавказе принято дополнять напиток окопником, который способен поражать печень.

«Окопник содержит алкалоид пирролизин — было доказано, что пирролизин вызывает токсическое поражение печени. Поэтому я вас очень прошу с осторожностью употреблять такой чай», — объяснила диетолог.