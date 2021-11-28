Назван помогающий снизить давление «за пару часов» напиток

Американские ученые доказали, что регулярное употребление черники и напитков из нее улучшает самочувствие, а также снижает артериальное давление, сообщает Daily Express.

Ученые из Гарвардской медицинской школы провели эксперимент, в ходе которого некоторые добровольцы ежедневно на протяжении месяца употребляли напитки из черники. При этом другие участники исследования получали контрольный напиток.

В результате исследования ягодный напиток назвали средством, помогающим улучшить самочувствие. Употребление даже 200 граммов ягод в день вызывает расширение плечевой артерии и снижение систолического артериального давления в среднем на пять миллиметров ртутного столба «за пару часов». Такой эффект наблюдался у добровольцев в течение всего месяца. Он сопоставим с результатами принятия специальных лекарственных препаратов.

По словам ученых, черника богата антоцианами — антиоксидантами, которые улучшают работу эндотелиальных клеток в организме. Они, в свою очередь, отвечают за регуляцию кровотока и артериального давления, что особенно важно в борьбе с гипертонией.

Ранее диетолог Ольга Чунтонова назвала неожиданный продукт для снижения давления. По ее словам, этим свойством обладают семена чиа.