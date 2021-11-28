В Казахстане возмутились публикациями российских СМИ о положении русских

Депутат парламента Казахстана, лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев возмутился публикациями российских СМИ на тему положения русского населения и статуса русского языка в стране. Мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

«Российские СМИ продолжают теребить тему русского языка в РК», — написал он.

В пример Перуашев привел публикацию «Газеты.Ru» о процессе российского бизнесмена Виктора Балашова, недавно осужденного в Казахстане, для которой политик давал комментарий. Рассуждения российских экспертов, также приведенных в публикации, он назвал «спорными».

Также его поразило размещение в материале слов самого Балашова, который сравнил отношение к русским в Казахстане с нацизмом в ходе одного из судебных заседаний. «Если начать собирать мнения всех воров и жуликов о том государстве, которое их привлекло к ответственности — думаю, в большинстве случаев такие мнения будут негативными. Но значит ли это, что ради очернения соседей теперь нужно опираться на мнение уголовников?» — написал политик.

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Перуашев считает, что подобные публикации российских авторов — это контрпродуктивные выпады в адрес одного из своих ближайших соседей, который «считает Россию партнером даже в тот период, когда она находится под санкционным давлением». Он призвал Россию и Казахстан помогать друг другу и уважать национальную независимость. Перуашев напомнил, что у любой нации, включая казахстанскую, есть свои национальные интересы. Он добавил, что в Казахстане идет «нормальный процесс государственного строительства».

Виктор Балашов, работавший в Казахстане на позиции топ-менеджера крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», оказался жертвой бизнес-скандала между руководством компании в лице Дмитрия Головнева и местного партнера Нурсултана Шоканова. 19 ноября суд признал его частично виновным в самоуправстве и приговорил к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы.

По словам матери Балашова, защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела против ее сына, однако шансы выиграть в суде очень малы. При этом она указала, что на ее сына постоянно оказывают давление следствие и сам Шоканов, который якобы относится к клану первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.