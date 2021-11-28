Брат помощника Рамзана Кадырова оказался владельцем подмосковной вебкам-студии

Кирилл Вариченко, родной брат помощника главы Чечни Рамзана Кадырова, оказался владельцем подмосковной вебкам-студии, сообщается в расследовании «Новой газеты».

По словам журналистов, Вариченко признался, что действительно владел таким бизнесом: «Сейчас я работаю в рекламной сфере. Сайт и студии я позакрывал». Желание остановить расследование бизнесмен объяснил наличием у него высокопоставленных родственников, говорится в материале.

Студия MagicMike базировалась в Подмосковье: для этого Вариченко арендовал дом у экс-помощника министра здравоохранения России Ильи Шилькрота, сообщает «Новая газета».

Ранее россиянка Анна Байкова в репортаже для «Ленты.ру» раскрыла детали работы пяти вебкам-студий Петербурга, в которые она решила внедриться. По словам Байковой, в бумагах, которые выдают за договор, обязанности «работодателя» не оговариваются, о выплате зарплаты и других пунктах, согласно Трудовому кодексу, там нет ни слова.